В Евросоюзе смотрят со скепсисом на антикризисный план Британии

Евросоюз не верит, что план правительства Лиз Трасс поможет Британии выйти из кризиса Фото: REUTERS

Чиновники и политики стран-участниц Европейского союза скептически относятся к антикризисному плану правительства Великобритании по выходу из энергетического кризиса. Об этом сообщает газета Financial Times.

Речь идет о проекте, который представил глава британского Минфина Квази Квартенг. Он предусматривает сокращение налогов для наиболее обеспеченных слоев населения на 45 млрд фунтов стерлингов.

Так, министр финансов Германии Кристиан Линднер расценил подобные меры, как крупный эксперимент, при котором британские власти "жмут на газ", а Центробанк – "на тормоз". В частности, глава немецкого Минфина указал, что эффект от стимулирования будет погашен за счет более высокой процентной ставки.

Менее сдержанную оценку британскому плану дала вице-премьер Испании Надя Кальвиньо, которая предрекла Британии "катастрофу" в случае реализации спорной инициативы.

Бывший вице-президент Европейского центрального банка Витор Констанцио отметил, что эффект от указанного антикризисного плана можно видеть уже сейчас – фунт стерлингов перестал быть международно значимой валютой.

Как ранее писал сайт KP.RU, политика нового премьер-министра Британии Лиз Трасс вместо объявленного вывода страны из кризиса только усугубляет ситуацию, в связи с чем недовольство населения и даже соратников растет.

Так, 23 сентября 2022 года был опубликован план преодоления энергетического кризиса в Великобритании, который предусматривает снижение налогов. После этого значительно упал курс фунта стерлингов, который приблизился к значениям доллара.