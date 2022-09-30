Швеция заявила о возможности повреждения силового кабеля из-за аварий на «Северных потоках» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведские специалисты заявили о возможности повреждения подводного высоковольтного кабеля, который находится между Швецией и Польшей. Эксперты считают, что это могло произойти из-за аварий на обеих нитках газопровода «Северный поток». Об этом сообщает телеканал SVT.

Электрическая магистраль Swepol Link находиться на дне моря между полуостровом Стэрне около шведского Карлсхамна и населенного пункта в Польше - Брусково-Вельке. Представитель шведского оператора энергосистем Svenska kraftnat Пер Кварнефальк сообщил, что кабель расположен в 500 метрах от места одного из предполагаемых взрывов. Уточняется, что на данный момент подводная линия электропередачи отключена и отсутствует возможность получить данные о повреждениях.

«Мы не знаем, насколько мощным был взрыв. Чтобы убедиться, что все в порядке, мы в начале следующей недели проведем замеры», - сказал Кварнефальк, отметив, что долгосрочная остановка работы линии окажет влияние на ситуацию с электроснабжением Европы.

Напомним, Nord Stream AG ранее объявил об авариях сразу на трех нитках морских системах «Северный поток», что привело к понижению давления. Как писал сайт KP.RU, инцидент назвали беспрецедентным. Позже, 29 июня, береговая охрана Швеции обнаружила еще одну утечку газа.