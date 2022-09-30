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В мире30 сентября 2022 5:50

Поблагодаривший США за аварии на «Северном потоке» экс-глава МИД Польши удалил свой твит

Ранее политик поблагодарил Вашингтон за повреждение газопровода
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Поблагодаривший США за аварии на «Северном потоке» экс-глава МИД Польши удалил свой твит

Поблагодаривший США за аварии на «Северном потоке» экс-глава МИД Польши удалил свой твит

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава Министерства иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский решил удалить из Twitter свое сообщение с благодарностью в адрес США за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

В минувший вторник, 27 сентября, политик поблагодарил Вашингтон за повреждение газопровода «Северный поток», сопроводив свой твит фотографией с места аварии. В подтверждение своего вывода он привел слова президента США Джо Байдена от 7 февраля, когда тот заявил, что Соединенные Штаты положат конец «Северному потоку – 2», если российские войска пересекут украинскую границу.

В Польше слова Сикорского встретили критикой, назвав такое заявление крайне безответственным, а также потребовав проверить источники финансирования политика. Сам же экс-глава МИД попытался оправдаться, назвав свое заявление личной рабочей гипотезой, а также сообщив, что рад тому, что газопровод, с которым польское правительство боролось 20 лет, оказался парализован на три четверти. По его словам, это хорошо для Варшавы, выразив надежду, что расследование Дание найдет виновных в произошедшем.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Сикорского, назвала его слова заявлением о теракте, а также задалась вопросом, кому грозит глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая назвала «саботажем» повреждения на «Северных потоках», призвав провести расследования.