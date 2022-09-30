В Госдуме предложили обнести школы трехметровым забором и выдавать специальные пропуска на территорию Фото: Андрей КАРА

После событий в Ижевске, депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили ввести на территории образовательных учреждений специальные пропуска. С таким предложением парламентарии обратились на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Депутаты подчеркивают, что необходимо незамедлительно принимать меры по повышению уровня безопасности российских образовательных учреждений.

Депутаты предлагают рассмотреть предложение об усилении контроля за проходом граждан на территории общеобразовательных учреждений. На территории школы хотят запретить находиться посторонним, когда проводятся занятия.

Помимо этого, все школы должны быть огорожены забором, высотой в 2.5-3 метра, а ворота для прохода на протяжении всего учебного дня должны быть заперты изнутри.

Открывать их предлагают на 30 минут до начала занятий и после того, как все уроки завершатся.

Законодатели также предлагают проводить родительские собрания исключительно в вечернее время и без присутствия детей, пишет RT.

Артем Казанцев, 26 сентября расстрелявший в ижевской школе № 88 десятки учеников и учителей, готовился к своему преступлению больше года, пишет Пятый канал.

После происшествия суд отправил под домашний арест директора ООО "Частная охранная организация "Щит", занимавшегося охраной школы № 88, где произошла стрельба, пишет Life.