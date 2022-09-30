Иван Абрамов Фото: "КП" Архив

Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации РФ Иван Абрамов выступил с инициативой введения правил отсрочки от частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценке сенатора, правительству России следует рассмотреть этот вопрос, так как руководители ИП обязаны выплачивать кредиты и делать налоговые отчисления. Кроме того, некоторые из них задействованы в выполнении оборонных госзаказов, срыв которых влечет уголовную ответственность.

"Правительству нужно разработать нормы по предоставлению брони руководителям и сотрудникам ИП, обществ с ограниченной ответственностью, если они задействованы в выполнении госзаказов, в том числе в оборонной сфере", - уточнил Абрамов.

По его словам, альтернативным решением может быть создание процедуры введения доверительного управления на время мобилизации руководителя.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от призыва на военную службу по частичной мобилизации.

Документ предусматривает предоставление отсрочки от призыва студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения. Речь идет о студентах, проходящим обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам как среднего профессионального, так и высшего образования.