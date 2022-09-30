Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов на юге и в центре России Фото: Иван ВИСЛОВ

Росавиация вновь приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и в центральной части России. Данная мера будет действовать по меньшей мере до 10 октября 2022 года. Об этом в ведомстве заявили в пятницу, 30 сентября.

В Росавиации напомнили, что ограничения полетов распространяется на 11 аэропортов, среди которых Анапа, Воронеж, Курск, Краснодар, Белгород, Брянск, Липецк, Геленджик, Ростов-на-Дону, Симферополь, а также Элиста.

В заявлении ведомства также отмечается, что все остальные аэропорты России работают в штатном режиме, а открытыми аэропортами на юге страны остаются Волгоград, Сочи, Минеральные Воды и Ставрополь. Авиакомпаниям советуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Напомним, Росавиация заявила о закрытии части воздушного пространства на юге и в центре страны для гражданских самолетов на фоне начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022. Позже объявляли о продлении данного режима.