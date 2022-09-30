«Энергетикам всегда нужно помогать»: глава Минэнерго России Николай Шульгинов посетил ТЭЦ-10 En+ Group

Фото: пресс-служба En+

29 сентября министр энергетики России Николай Шульгинов посетил входящую в En+ Group ТЭЦ-10, одну из крупнейших тепловых станций в Иркутском регионе. Во время визита министр провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и главой энергетического бизнеса En+ Group Михаилом Хардиковым.

Участники встречи обсудили вопросы газификации области, модернизации теплового оборудования, результаты работы по подготовке к отопительному сезону. Речь также шла о взаимодействии властей и энергетиков в контексте комплексного развития городов, использованиминновационных и экологичных технологий в отрасли, совершенствовании механизмов регулирования энергопотребления отдельными категориями граждан и организаций.

«В предстоящий период важно принимать дополнительные меры для снижения аварийности на предприятиях, обеспечения стабильной и бесперебойной деятельности на каждой станции, - сообщил министр. - Кроме этого, следует учитывать перспективы развития конкретных территорий и возможности обеспечить их инфраструктурой. Энергетикам всегда нужно помогать».

Помимо этого, Николай Шульгинов совместно с Михаилом Хардиковым осмотрели ТЭЦ, посетили производственные площадки, пообщались с ее работниками, оценили текущие работы и порядок решения перспективных производственных задач.

«Сегодня ТЭЦ играет важнейшую роль не только в теплоснабжении уже подключенных объектов, но и рассматривается как неотъемлемая часть перспективного развития территорий Иркутска, строительства новых микрорайонов, - сообщил Михаил Хардиков. - Однако, помимо потенциала станции одно из условий развития региона - приход газа. Учитывая важность задачи, поддержка по этому вопросу от министерства будет».

Напомним, летом 2022 года En+ Group, основанная промышленником Олегом Дерипаской, заявила о масштабной программе модернизации электросетей в Шелеховском районе Иркутской области. В их обновление планируется вложить 1,1 млрд рублей. Планируется, что уже к 2029 году качество энергоснабжения улучшится более чем у 30 тыс. пользователей.