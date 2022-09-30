Лавров назвал целью Запада фрагментацию постсоветского пространства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада преследуют цель еще больше раздробить постсоветское пространство и рассорить народы стран бывшего СССР, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Философия «разделяй и властвуй» активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Цель абсолютно понятна – еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия и вытолкнуть на задворки общемировых процессов», – заявил он на совещании руководителей спецслужб стран СНГ.

По словам дипломата, самый яркий пример такой политики – создание на Украине антироссийского плацдарма.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада пытаются привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории Содружества независимых государств.