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Политика30 сентября 2022 7:12

Лавров назвал целью Запада фрагментацию постсоветского пространства

Запад пытается вытолкнуть страны бывшего Советского Союза на задворки общемировых процессов, заявил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров назвал целью Запада фрагментацию постсоветского пространства

Лавров назвал целью Запада фрагментацию постсоветского пространства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Запада преследуют цель еще больше раздробить постсоветское пространство и рассорить народы стран бывшего СССР, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Философия «разделяй и властвуй» активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Цель абсолютно понятна – еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия и вытолкнуть на задворки общемировых процессов», – заявил он на совещании руководителей спецслужб стран СНГ.

По словам дипломата, самый яркий пример такой политики – создание на Украине антироссийского плацдарма.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада пытаются привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории Содружества независимых государств.