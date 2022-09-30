Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал главную цель англосаксов. По его оценке, ею является получение превосходства над другими, в том числе стратегического и экономического.

"Совершенно очевидно, что такая политика наносит ущерб не только развивающимся странам, но и союзникам Вашингтона и Лондона", - добавил Патрушев в ходе выступления на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов СНГ в пятницу, 30 сентября 2022 года.

Напомним, во время того же мероприятия Николай Патрушев заявил, что основным выгодополучателем от взрывов на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" является Вашингтон. Секретарь Совбеза РФ призвал к тщательному расследованию инцидента для выявления заказчиков и исполнителей диверсии.

Как ранее писал сайт KP.RU, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Станислав Тарасов выразил мнение, что англосаксам выгодно обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Видимо, Запад пытается распутать какие-то свои узлы, угрожая очередным конфликтом и созданием так называемого "второго фронта", если смотреть с учетом украинского кризиса", - предположил Тарасов.