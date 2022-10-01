В России разрешено предъявлять электронные водительские права с 1 октября 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1 октября 2022 года можно будет предъявлять электронные водительские права сотрудникам ГИБДД, однако данное нововведение пока только начинает работать, поэтому обычные права тоже лучше не забывать.

Желающим использовать электронные водительские смогут скачать себе приложение «Госуслуги Авто», куда загрузить свои права. А у инспектора ГИБДД должен быть планшет с программкой, позволяющий провести «проверку прав» по QR-коду. Отмечает, что все это должно работать и в офлайн-режиме, без подключения к интернету, с которым на трассах могут возникнуть проблемы.

Напомним, еще в 2019 году глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил о планах перейти на электронные водительские удостоверения, которые станут полноценной заменой привычных пластиковых карточек. Как он отметил, один из вариантов реализации проекта – интеграция электронного удостоверения в смартфон, уточнив, что продолжается работа над мобильным приложением.