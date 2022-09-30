Патрушев призвал спецслужбы стран СНГ вместе остановить расползание оружия с Украины

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Фото: ТАСС

Поставки Западом оружия Украине создают риски его расползания в другие регионы мира, поэтому спецслужбам стран СНГ нужно объединить усилия, чтобы предотвратить это, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Резко возросла вероятность попадания поставляемого Киеву Западом оружия в руки экстремистских и террористических структур, что требует активизации совместных усилий по вскрытию и пресечению каналов его распространения с территории Украины», – сказал он на совещании глав спецслужб стран СНГ.

Украина стала сегодня крупнейшим черным рынком оружия, отметил Патрушев. По его словам, через посредников в среде криминала вооружение возвращается в Европу, а оттуда переправляется на Ближний Восток и в другие регионы.

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что оружие, поставляемое Украине Западом, через черные рынки зачастую попадает организованным преступным группировкам и террористам в Европе и других регионах.