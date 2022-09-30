Лавров считает, что Евросоюз окончательно утратил свою автономию Фото: REUTERS

Евросоюз окончательно утратил свой курс на автономию благодаря действиям англосаксов, которые подчинили себе весь коллективный Запад, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Проводя бездумный курс по «отмене России», англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза, который окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию», – заявил дипломат на заседании главы разведывательных служб стран СНГ.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД России заявлял, что Украину использовали как инструмент для подавления российской самостоятельности. По его мнению, там намеренно насаждался неонацизм, а происходившее на Украине можно охарактеризовать термином «культура отмены общей истории», и это было частью плана по сдерживанию России.