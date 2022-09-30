В Еврокомиссии назвали возможным введение лимита цен на весь российский газ Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) предлагает ввести потолок цен на весь газ, поставляемый из России, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«Мы должны предложить лимит цены на весь российский газ – как трубопроводный, так и сжиженный природный газ. С партнерами, с которыми мы можем вести переговоры, мы должны вести переговоры о ценовых коридорах», – сказала она журналистам перед советом министров энергетики стран Евросоюза.

Кроме того, отметила Симсон, ЕК готова готова разработать лимит цен на европейском уровне на природный газ, который используется для производства электроэнергии. При этом она предупредила, что это не может привести к росту спроса на голубое топливо.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает два варианта ограничения цен на российский газ.

Как писал сайт KP.RU, ЕК также предложила ввести потолок цен на нефть из России в рамках восьмого пакета санкций. Новые ограничения предлагается установить в связи с референдумами о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.