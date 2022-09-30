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Общество30 сентября 2022 7:50

Свыше 100 мобилизованных вернулись домой в Белгородской области

Из них 36 возвратились 29 сентября
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Ошибочно мобилизованных россиян возвращают домой

Ошибочно мобилизованных россиян возвращают домой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 100 жителей Белгородской области, ошибочно мобилизованные, вернулись домой. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" в пятницу, 30 сентября 2022 года.

"Вчера вернулись домой 36 человек, - написал Гладков. - В общей сложности их цифра достигла 111 человек".

По словам главы региона, обращения о возможной ошибке при частичной мобилизации продолжают обрабатываться. Сейчас рассматривается соответствие критериям еще 36 призывников из Белгородской области, уточнил Гладков.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо разобраться в каждом случае ошибочного призыва россиян в рамках частичной мобилизации. В частности, российский лидер попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова реагировать на каждый сигнал о нарушении правил частичной мобилизации.

Напомним, военный комиссар Магаданской области уволен за ошибки, допущенные во время частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Сергей Носов во вторник, 27 сентября 2022 года. По его словам, на замену отправленному в отставку военкому прислали другого офицера из Восточного военного округа.