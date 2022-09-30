В ООН зафиксировали крупную утечку метана на месте разрыва труб «Северных потоков» Фото: REUTERS

Исследователи проекта ООН – Международного центра мониторинга выбросов метана (IMEO) – зафиксировали крупную утечку метана на месте разрыва труб газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«Изображения со спутника Landsat 8 указывают на масштабные выбросы метана. С 26 по 29 сентября визуальный радиус «пузырения» газа заметно уменьшился с 700 метров до приблизительно 520 метров. По оценкам тех, кто проводил анализ, объем выбросов значительно превышает уже вызывающие тревогу утечки, выявленные на морских платформах Мексики», – говорится в сообщении в Twitter-аккаунте IMEO.

Напомним, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что аварии на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» произошли в зоне, подконтрольной разведке США.

Как писал сайт KP.RU, ФСБ России возбудила уголовное дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».