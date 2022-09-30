Политолог Мухин заявил, что восстанавливать «Северный поток» должны виновные в его повреждении Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧП на трубопроводе «Северный поток» поставило под угрозу поставки газа в Европу. России придется искать виновных и если это окажется подрывом, то требовать возмещения.

Западные медиа уже начали скопом обвинять нас в том, что именно России был выгоден данный шаг. Но, по мнению политолога Алексея Мухина, подобный трюк Запад проводит регулярно. И очень любит «перекладывать с больной головы на здоровую».

Основываясь на таких публикациях, европейцы рисуют «Россию злодеем». При этом искать реальных виновных придется именно России.

-Нужно выяснить все самим. Это акт международного государственного терроризма и люди, которые организовали это, принимали решение, должны понести суровое наказание, как террористы. Помимо этого, речь идет о восстановлении трубопровода за деньги тех, кто это сделал, — заявил эксперт Пятому каналу.

Если подобное будет доказано, что речь пойдет о принудительном взыскании компенсации.

Соединенным Штатам Америки было выгодно взорвать газопровод, построенный Россией и ЕС, полагает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его позиция прозвучала на совещании глав разведслужб стран СНГ, пишет ФАН.

Сейсмолог шведской национальной Сейсмической сети университета Уппсалы, заявил, что собранная им и датскими спецами информация показывает, что взрывы произошли в воде, а не под морским дном. Значит, никто в грунт не зарывался, просто положили взрывчатку над трубой, учитывая, что в ней давление газа составляло 105 бар (103 атм), пишет Свободная пресса.

По запросу Москвы 30 сентября пройдет заседание Совбеза ООН на тему ситуации вокруг «Северных потоков». Международные следственные мероприятия еще не начались, а отдельные страны уже начали обвинять в произошедшем друг друга, пишет газета "Известия".