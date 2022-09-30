Нарышкин обвинил Запад в сокрытии организаторов взрывов на "Северных потоках" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что у Москвы есть данные, указывающие на роль западных стран в подрывах на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2», обвинив Запад в сокрытии организаторов этих взрывов.

«У нас есть материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этих террористических актов», - заявил глава СВР в пятницу, 30 сентября.

Нарышкин также заявил, что страны Запада «чуть ли не на следующий день включились в расследование», однако он предложил «немного скорректировал эту оценку». По его словам, западные страны «делает всё» для того, чтобы и дальше скрывать «истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта».

Как писал сайт KP.RU, накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что основным выгодополучателем от взрывов на газопроводах является Вашингтон. Незадолго до этого официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что аварии на нитках трубопровода произошли в зоне, которая подконтрольна разведке США, а также призвала американского президента Джо Байдена ответить, реализовал ли он свою угрозу «покончить с "Северным потоком"».