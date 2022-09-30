В России 30 сентября 2022 выявлено 37 286 случаев заражения коронавирусом

В России 30 сентября выявлено 37 286 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в России выявлено 37 286 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве, где коронавирусом заболел 3 341 человек. На втором месте по числу новых заболеваний Санкт-Петербург – там 1 836 случаев, на третьем Самарская область – 1 782.

Согласно данным Оператштаба, за прошедшие сутки были подтверждены 106 летальных исходов вследствие COVID-19, выписано в связи с выздоровлением 61 225 человек. Кроме того, за сутки с коронавирусом были госпитализированы 2 723 пациента.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России выросло до 20 985 756. Жертвами COVID-19 стали 387 269 человек, а выздоровело 20 040 988 пациентов.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что темпы роста заболеваемости коронавирусом в России замедляются.