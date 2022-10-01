В России введут ежемесячные надбавки военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств с 1 октября 2022

Военным и другим силовикам повысят оклады с 1 октября 2022 года Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 октября 2022 года российские военные и другие сотрудники силовых структур станут получать зарплату с ежемесячной надбавкой в размере 5%. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Для расчета надбавки учитываются оклад месячного денежного содержания, повышающие коэффициенты и дополнительные выплаты.

Повышение полагаются сотрудникам МВД, пенитенциарной системы, федеральной противопожарной службы, таможне, Росгвардии, начальствующему составу органов федеральной фельдъегерской связи.

Кстати, уже известно, какой размер надбавок ждет силовиков в следующем году. С октября 2023 года выплаты станут на 10% выше.

Подробнее об изменениях в выплатах тем или иным категориям граждан читайте в материале KP.RU.

Напомним, группа сенаторов и депутатов Госдумы, среди которых Андрей Турчак, Николай Журавлев и Андрей Клишас, подготовили законопроект о предоставлении кредитных каникул участникам спецоперации на Украине. Еще один проект, готовящийся к принятию, предусматривает единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.