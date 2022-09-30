Генсек НАТО выступит с незапланированным заявлением 30 сентября 2022 года

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступит с незапланированным заявлением в пятницу, 30 сентября. Об этом сказано в распространенном сообщении пресс-службы НАТО.

Как говорится в заявлении, незапланированная пресс-конференция генсека Североатлантического альянса пройдет около 19:00 по московскому времени. Информация о теме предстоящего выступления на данный момент не раскрывается.

«В пятницу, 30 сентября 2022 года, генеральный секретарь НАТО г-н Йенс Столтенберг проведет брифинг для прессы в штаб-квартире НАТО», - сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Напомним, накануне Североатлантический альянс назвало аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» актами саботажа, а также, как писал сайт KP.RU, блок заявил, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран - членов НАТО последует решительный ответ.