Курс евро упал ниже 52 рублей впервые с октября 2014 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 30 сентября, ускорил падение. Согласно данным Московской биржи, европейская валюта торговалась ниже 52 рублей, что произошло впервые с октября 2014 года.

Доллар расчетами на 1 октября на 11:06 мск падает на 86 копеек – до 56,35 рубля, курс евро понижается на 3,23 рубля – до 52,24 рубля.

Напомним, на прошлой неделе евро упал ниже 55 рублей впервые с 1 июля 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил, что есть все предпосылки к тому, что к концу 2022 года курс российской валюты подскочит до 70 рублей за доллар.

Ранее аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. По их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное – 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.