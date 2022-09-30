Херсонские власти сообщили, что жители региона получат российские паспорта в ближайшие три года

Кирилл Стремоусов сделал важное заявление для всех жителей освобожденной РФ Херсонской области Фото: из соцсетей

Все жители Херсонской области смогут получить паспорта РФ в ближайшие три года. С соответствующим заявлением выступил замглавы временной военно-гражданской администрации (ВГА) освобожденного Россией региона Кирилл Стремоусов.

"В ближайшие три года все жители региона смогут получить российские паспорта. Переходный период для интеграции Херсонской области в РФ составит минимум три года", - цитирует чиновника информагентство ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом официально признал независимость Херсонской области. Подчеркивается, что это лишь необходимая техническая формальность для включения региона в состав Российской Федерации.

В ходе референдума, проходившего в Херсонской области с 23 по 27 сентября нынешнего года, более 80% жителей региона высказались за его присоединение к России. Глава херсонской ВГА Владимир Сальдо вскоре после подведения итогов народного волеизъявления направил официальное обращение на имя российского президента Путина с просьбой как можно скорее принять область в состав РФ.

Ожидается, что договор о включении Херсонской области в РФ будет подписан Путиным 30 сентября 2022 года.