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Политика30 сентября 2022 8:35

Лукашенко заявил, что мира на Украине можно достичь за несколько дней при желании Европы

Глава Белоруссии уверен, что это один из ключевых факторов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: REUTERS

Мира на Украине можно добиться всего для несколько дней, если Европа этого действительно желает. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 30 сентября 2022 года. Его слова приводит агентство Белта.

"Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней", - подчеркнул белорусский лидер.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Лукашенко выразил мнение, что развязка конфликта на Украине произойдет в ближайшем будущем, поскольку между президентом страны Владимиром Зеленским и военными назревает конфликт.

По мнению белорусского президента, решающее слово будет уже не за Зеленским, так как теперь все зависит от военных, которые "погибают и видят, что это бесперспективно".

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в боевых действиях на Украине, но и удара в спину российским войскам не допустит.