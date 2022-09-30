Лукашенко заявил, что мира на Украине можно достичь за несколько дней при желании Европы

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Мира на Украине можно добиться всего для несколько дней, если Европа этого действительно желает. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 30 сентября 2022 года. Его слова приводит агентство Белта.

"Если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней", - подчеркнул белорусский лидер.

Как ранее писал сайт KP.RU, Александр Лукашенко выразил мнение, что развязка конфликта на Украине произойдет в ближайшем будущем, поскольку между президентом страны Владимиром Зеленским и военными назревает конфликт.

По мнению белорусского президента, решающее слово будет уже не за Зеленским, так как теперь все зависит от военных, которые "погибают и видят, что это бесперспективно".

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается участвовать в боевых действиях на Украине, но и удара в спину российским войскам не допустит.