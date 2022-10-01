В России вступают в силу изменения ОСАГО с 1 октября 2022

Изменения ОСАГО вступают в силу с 1 октября 2022 года.

Согласно новым правилам, при покупке авто без номеров (если были потеряны или украдены) их изменении не надо будет сообщать страховщикам данные новых госномеров для того, чтобы их внесли в полис. Данный процесс предполагают автоматизировать. Страховая компания сможет сама получить данные из специальной системы. Однако пока не очень понятно, насколько четко «автоматизация» станет работать на практике.

Еще одним изменением станет продажа машины, когда прежний владелец должен письменно уведомить о смене собственника транспортного средства страховую. Если же продавец расторг договор и получил назад деньги, то ничего делать не надо.

Кроме того, больше не надо писать отдельное сообщение на экспертизу машины после аварии. В страховом извещении, оформленное при ДТП, необходимо указать удобный для вас канал связи (такой как, электронную почту), куда вам направят результаты технической экспертизы или оценки без всяких дополнительных запросов.