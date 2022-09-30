Балицкий назвал уничтожением населения артобстрел выезжающих из подконтрольной Киеву территории машин. Фото: t.me/vrogov

Артиллерийский обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) колонны автомобилей с гражданским населением в районе пропускного пункта Васильевка, в результате которого погибли 23 человека, является целенаправленным уничтожением населения. Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

"Люди, которые хотели вернуться на безопасную территорию России, киевский режим пытается уничтожить, - написал Балицкий в своем телеграм-канале в пятницу, 30 сентября 2022 года. - Это целенаправленное уничтожение гражданского населения".

По его словам, очевидцы насчитали около 15 взрывов от ударов украинской артиллерии.

Евгений Балицкий также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что предварительное число жертв в результате удара ВСУ по колонне машин с гражданскими лицами, которые направлялись в освобожденную часть Запорожской области, составило 23 человека. Еще 34 жителя получили ранения различной степени тяжести.