Цена на нефть снижается после увеличения энергетических резервов США Фото: REUTERS

Цены на природный газ на NYMEX упали примерно на 1%, что произошло на фоне более значительного, чем ожидалось, увеличения запасов.

Кроме того, как сообщает Reuter, свыше 2,6 млн потребителей во Флориде остались без электроэнергии по причине урагана «Иэн», что привело к снижению спроса на природный газ со стороны электростанций.

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США в четверг, 29 сентября заявило, что на прошедшей неделе, 17-23 сентября, запасы природного газа в Соединенного Штата увеличились на 103 млрд кубических футов. Аналитики, опрошенные Reuters, предсказывают рост запасов на 94 млрд кубических футов. В аналогичный период прошлого года запасы природного газа выросли на 77 млрд кубических футов, а среднее пяти-летнее значение (с 2017 по 2021 год) составляло 86 млрд кубических футов.

Ноябрьские фьючерсы на природный газ по итогам прошедшей в четверг, 29 сентября, сессии четверга снизились в цене на 8,1 цента, или 1,2%, до 6,874 доллара за млн БТЕ. За истекший период 2022 года цены на природный газ в США увеличились примерно на 85% на фоне повышения цен на мировых рынках, а в Европе природный газ в четверг, 29 сентября, продавался по 53 доллара за млн БТЕ, а в Азии - по 39 долларов за млн БТЕ.