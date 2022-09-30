Лукашенко назвал союз России и Белоруссии более тесным, чем блок НАТО Фото: REUTERS

Союз России и Белоруссии более тесный, чем сотрудничество стран Североатлантического альянса, считает белорусский президент Александр Лукашенко.

«Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем у блока НАТО. Что вы от нас хотите? Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать в Украине. Давайте мирно сотрудничать», – заявил политик, принимая верительные грамоты зарубежных послов.

Президент Белоруссии также призвал не упрекать Минск в «соагрессии или еще в чем-то».

Как писал сайт KP.RU, Лукашенко 30 сентября, принимая верительные грамоты послов зарубежных стран, заявил о том, что в течение нескольких дней можно достичь мира в Украине. Он напомнил, что белорусы никогда ни на кого не нападали в своей истории и всегда привержены мирному решению любых международных проблем.