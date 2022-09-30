Песков прокомментировал возможность переговоров с Зеленским Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Киев ушел с переговорного трека, а требования Москвы не меняются. Как он отметил, в связи с этим специальная военная операция будет продолжена.

«С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Наши требования не меняются. Цели специальной военной операции не меняются», - заявил представитель Кремля.

Песков указал на то, что в тех условиях, когда «публично украинская сторона неоднократно заявляла о своем нежелании вести какие-либо переговоры, соответственно, акцент делается на продолжении специальной военной операции».

Напомним, в начале сентября Песков заявил, что предметом переговоров Москвы и Киева может стать то, как именно будут выполняться российские условия. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, сохраняются ли условия России прежними. «Безусловно», - сказал он.