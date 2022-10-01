С 1 октября бюджетникам поднимут зарплату, но не всем Фото: Олег УКЛАДОВ

В России с 1 октября 2022 года повышаются оклады бюджетников на 4%. Речь идет о государственных служащих и дипломатах. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Аналогичным образом проиндексированы оклады госслужащих Минюста, судов, ФССП.

Увеличение коснется размера месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с замещаемыми ими должностями и присвоенными им классными чинами.

Правда, не каждому бюджетнику начнут начислять повышенные оклады с октября. Это зависит от того, попадает ли его категория под "майские указы" Владимира Путина. Если попадает, то надбавки придется ждать до января. Например, это касается врачей и учителей.

Уже со второго месяца осени станут получать проиндексированные зарплаты работники ряда учреждений социальной сферы, реабилитационных центров для инвалидов, спасатели, метеорологи и представители других профессий, которых не затронули "майские указы".

Эксперты уточняют, что итоговая сумма прибавки может немного отличаться от 4% в зависимости от региона.

Подробнее об изменениях в выплатах тем или иным категориям граждан читайте в материале KP.RU.

Напомним, доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев заявил, что повышение окладов с 1 октября 2022 года коснется миллионов бюджетников, на которых не распространяется действие майских указов президента.

По словам эксперта, размер индексации зависит от того, сколько средств на это выделит местный бюджет. В среднем он варьируется в рамках четыре-шесть процентов, но может быть и больше.