Песков заявил о необходимости освобождения всей территории ДНР

Дмитрий Песков сделал важное заявление о будущем специальной военной операции на Украине Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Вооруженные силы РФ будут освобождать всю территорию Донецкой народной республики (ДНР) в границах Донецкой области образца 2014 года.

"Россия признала независимость ДНР и ЛНР в рамках границ 2014 года. Всю территорию ДНР в границах Донецкой области образца 2014 года предстоит освободить", - рассказал официальный представитель Кремля в ходе общения с журналистами.

Песков также вновь анонсировал, что 30 сентября 2022 года российский президент Владимир Путин подпишет четыре договора о вхождении в состав России новых субъектов - Донецкой народной республики, Херсонской области, Луганской народной республики и Запорожской области.

Ранее жители всех этих территорий в ходе референдумов, которые проходили с 23 по 27 сентября нынешнего года, высказались за скорейшее присоединение к РФ.