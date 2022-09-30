Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе в 2022 году обновили 309 дворов и 75 общественных пространств - парков, скверов, пешеходных зон. Работы по благоустройству велись в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Общая сумма средств, направленных на эти цели, составила 1 млрд 146 млн рублей.

«Мы ежегодно благоустраиваем территории Кузбасса, чтобы людям было удобно и безопасно проживать на своей малой родине, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев. - Мы создаем все условия здесь. Важно, что в этой работе в первую очередь учитывается мнение самих жителей. Кузбассовцы уже второй год подряд активно участвуют во всероссийском онлайн-голосовании по выбору мест для благоустройства на будущий год. Так что уже сейчас мы знаем, какие уголки городов и районов Кузбасса, благодаря нацпроекту, преобразятся в 2023 году».

По словам Сергея Цивилева, в следующем году в регионе обновят 300 дворовых и 70 общественных территорий.