Экономист Митрахович связал рекордное падение курса евро с запуском "печатного станка" в Европе Фото: REUTERS

30 сентября курс евро упал до показателей, которые не фиксировались с 2014 года – до 51,71 руб.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович связал такое резкое падение с тем, что Европейский центральный банк запустил «печатный станок» и начал эмиссию.

На такой шаг европейский регулятор решился, чтобы заморозить цены на электроэнергию, компенсировать компаниям недополученную выгоду.

- Эмиссия евро также должен покрыть расходы государства на поддержку бизнеса и населения. Поэтому валюта ослабла, — рассказал Митрахович «Газете.ru».

ЕЦБ ежемесячно допечатывает деньги на сумму в 60 млрд евро, что укладывается в политику смягчения. Старт этой программы всегда приводит к ослаблению курса.

В России спрос на европейскую валюту тоже снижается из-за валютных ограничений ЦБ. Евро сейчас тратить сложно и население мало интересуется данной валютой.

Спрос на снятие валюты установлен ЦБ до 31 марта 2023 года.

Курс евро упал с уровня в 56 рублей за единицу до 51,58 рубля меньше, чем за полтора часа торгов. Такие данные предоставляет Московская биржа. Евровалюта стремительно ослабевает в паре с рублем, пишет ФАН.

За пятницу и выходные на 114 млрд рублей вырос объем наличных в обращении. Это говорит о росте спроса на них со стороны банков, а следовательно, населения и бизнеса. Такова статистика Центробанка, сообщает Life.