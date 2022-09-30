Песков сообщил, что удары ВСУ по Донбассу, Херсону и Запорожью в Кремле будут считать агрессией против РФ

Дмитрий Песков сделал важное заявление о том, как Россия будет защищать ЛДНР, Херсон и Запорожье Фото: REUTERS

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области станут суверенной территорией РФ, на них будет распространяться и договор о союзном государстве, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Москва будет расценивать удары Вооруженных сил Украины по Донбассу, Херсону и Запорожской области как прямую агрессию против России.

"Москва будет расценивать возможные удары Украины по территориям, которые войдут в состав РФ, как акт агрессии против России", - сообщил Песков в ходе общения с журналистами.

Песков также уточнил, что 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин официально подпишет документ о вхождении в состав России сразу четырех новых субъектов. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом пресс-секретарь Путина подчеркнул, что всю территорию Донецкой народной республики в границах Донецкой области образца 2014 года Вооруженным силам РФ "неизбежно предстоит освободить".