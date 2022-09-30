В России пособие при рождении ребенка вырастет до 23 011 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Единовременное пособие при рождении ребенка в России вырастет с 1 февраля 2023 года до 23 011 рублей, сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ.

«В 2023 году увеличатся максимальные суммы пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Единовременное пособие при рождении ребенка поднимется до 23 011 рублей, максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней будет составлять 383 179 рублей», – говорится на сайте ведомства.

Кроме того, с 1 февраля следующего года проиндексируют максимальный размер выплаты по больничным листам – он составит 83 204 рубля в месяц. Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет превысит 33 тысячи рублей, сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, расходы на выплаты пособий по временной нетрудоспособности запланированы в размере 444,9 миллиарда рублей, на выплату пособия по беременности и родам –149,3 миллиарда рублей, на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для застрахованных граждан – 193,6 миллиарда, на выплату единовременного пособия при рождении ребенка – 23,4 миллиарда.