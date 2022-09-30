Договоры о принятии в Россию новых субъектов будут подписаны после выступления Путина

Договоры о принятии в Россию новых субъектов будут подписаны после выступления Путин Фото: REUTERS

Четыре договора о принятии в Россию новых субъектов будут подписаны в пятницу, 30 сентября, после выступления президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Главное событие - мероприятие, которое начнется в 15:00 в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале. Будет выступление президента РФ, еще раз повторяю: объемное выступление. Затем будет церемония подписания документов», - заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что в мероприятии примут участие глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, а также глава Запорожской области Евгений Балицкий и глава Херсонской области Владимир Сальдо. «Будет подписано четыре договора о принятии в РФ новых субъектов», - отметил он.

По его словам, принятие в состав страны ЛНР и ДНР будет проходить в границах 2014 года, а по Херсонской и Запорожской областям Песков указал на то, что необходимо будет уточнить позднее.