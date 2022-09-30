МИД РФ подтвердил закрытие Финляндией границы для российских туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданам России с пятницы, 30 сентября, ограничен въезд в Финляндию, сообщил Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) Министерства иностранных дел РФ.

«Финляндия. С 30 сентября ограничен въезд в страну российских граждан с туристическими и транзитными визами, в том числе с шенгенскими визами третьих стран», – сказано в Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, Финляндия ранее объявила о намерении закрыть с 30 сентября 2022 границу для туристов из России. По мнению властей республики, въезд российских туристов в Финляндию ставит под угрозу международные отношения Хельсинки.

Тем временем введения запрета на въезд российских туристов допускает Норвегия. Возможное закрытие границы связано с частичной мобилизацией в России: по мнению норвежских властей, это увеличивает риск незаконного пересечения границы. Пока за нарушениями будет следить полицейский вертолет, уточнили в Минюсте королевства.