Власти Запорожья сообщили, что ВСУ не выпускали людей в освобожденную часть региона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колонне машин с гражданскими лицами, которые ехали в освобожденную часть Запорожской области.

Как сообщил ранее Рогова, в результате ударов украинской армии погибли 23 человека, а еще 34 - получили ранения разной степени тяжести.

«К сожалению, сегодня праздник со слезами на глазах, потому что расстреляли десятки запорожцев, которые хотели выехать на освобожденную территорию Запорожской области. Этих людей не выпускали неделями и даже месяцами», - заявил член главной администрации ВГА.

Рогов также заявил, что накануне эти жители «устроили митинг с требованием, чтобы их выпустили наконец-то». По его словам, «просто слетевший с катушек наркоман Зеленский мстит запорожцам за их нелояльность к его режиму».

Как он сообщил граждане хотели выехать на освобожденные территории. «Позавчера люди вышли на митинг, люди потребовали, чтобы их выпускали. Их там держат неделями, некоторые из них уже по два месяца не могут выехать к нам. Приехали сотрудники СБУ и полиции и угрожали людям, говоря о том, что вы еще об этом сильно пожалеете. И вот сегодня этот удар был нанесен», - уточнил он.