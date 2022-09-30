Песков сообщил о планах Путина провести международный телефонный разговор 30 сентября 2022 года

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин может провести международный телефонный разговор сегодня вечером, 30 сентября 2022 года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вечером у президента возможен международный телефонный разговор. Всю информацию по мере поступления мы будем вам предоставлять", - уточнил он представителям СМИ.

Ранее сообщалось, что Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана. Стороны обсудили обстановку на таджикско-афганской границе и ситуацию в Казахстане. Главы государств указали на своевременность и эффективность помощи по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Также ранее российский лидер провел телефонный разговор с избранным президентом Ообъединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны уделили особое внимание сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной сферах.