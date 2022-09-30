Песков оценил отзыв экспортной лицензии у оператора «Турецкого потока»

Песков заявил, что отзыв лицензии у оператора «Турецкого потока» не влияет на его работу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отзыв экспортной лицензии у оператора газопровода «Турецкий поток» не влияет на его работу, прокачка газа продолжается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не влияет на его функционирование – ток газа идет», – сказал пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, накануне оператор трубопровода «Турецкий поток» – компания South Stream Transport B.V. – сообщила об отзыве экспортной лицензии в связи с новыми санкциями Евросоюза. Компания подала заявку на ее возобновление.

Оператор отметил, что на протяжении этого года ЕС вводил дополнительные санкции, пытаясь ограничить экспорт материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России. Новые санкции не ограничивают продолжение транспортировки газа компанией в Турцию и другие страны Европы, подчеркнул оператор.