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Политика30 сентября 2022 10:10

Песков оценил отзыв экспортной лицензии у оператора «Турецкого потока»

Песков заявил, что отзыв лицензии у оператора «Турецкого потока» не влияет на его работу
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Песков заявил, что отзыв лицензии у оператора «Турецкого потока» не влияет на его работу

Песков заявил, что отзыв лицензии у оператора «Турецкого потока» не влияет на его работу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отзыв экспортной лицензии у оператора газопровода «Турецкий поток» не влияет на его работу, прокачка газа продолжается, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не влияет на его функционирование – ток газа идет», – сказал пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Как писал сайт KP.RU, накануне оператор трубопровода «Турецкий поток» – компания South Stream Transport B.V. – сообщила об отзыве экспортной лицензии в связи с новыми санкциями Евросоюза. Компания подала заявку на ее возобновление.

Оператор отметил, что на протяжении этого года ЕС вводил дополнительные санкции, пытаясь ограничить экспорт материалов, технологий и услуг в поддержку деятельности России. Новые санкции не ограничивают продолжение транспортировки газа компанией в Турцию и другие страны Европы, подчеркнул оператор.