В Финляндию не смогли въехать более 100 россиян после закрытия границы для туристов из РФ

Более ста россиян не смогли въехать в Финляндию после запрета для туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пограничные службы Финляндии отказали во въезде 110 россиянам после закрытия границы для туристов. Соответствующую информацию распространила пресс-службе Выборгской таможни.

"По данным с 00.00 до 8.00 мск пятницы отказ во въезде получили 110 человек, в том числе 70 из них выезжали в Финляндию через пропускной пункт "Торфяновка", 40 — через Брусничное", — цитирует информагентство РИА Новости представителей таможни.

Отдельно отмечается, что у семи россиян, пытавшихся въехать в Финляндию, прямо на границе были аннулированы их шенгенские визы (причины аннулирования виз граждан РФ не уточняются).

Ранее Финляндия окончательно закрыла границы для российских путешественников. С нуля часов 30 сентября и на неопределенный срок ехать туда можно только "по очень важным делам". Так, отныне пересечь границу с Финляндией россиянам можно будет только для поездки на учебу, по работе, для встречи с близкими родственниками и в экстренных случаях - требующих безотлагательного личного присутствия - владельцам недвижимости.