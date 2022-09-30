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Общество30 сентября 2022 10:14

В Финляндию не смогли въехать более 100 россиян после закрытия границы для туристов из РФ

Граждан России разворачивают на границе при попытке попасть на территорию Финляндии
Александр КИСЛОВ
Более ста россиян не смогли въехать в Финляндию после запрета для туристов

Более ста россиян не смогли въехать в Финляндию после запрета для туристов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пограничные службы Финляндии отказали во въезде 110 россиянам после закрытия границы для туристов. Соответствующую информацию распространила пресс-службе Выборгской таможни.

"По данным с 00.00 до 8.00 мск пятницы отказ во въезде получили 110 человек, в том числе 70 из них выезжали в Финляндию через пропускной пункт "Торфяновка", 40 — через Брусничное", — цитирует информагентство РИА Новости представителей таможни.

Отдельно отмечается, что у семи россиян, пытавшихся въехать в Финляндию, прямо на границе были аннулированы их шенгенские визы (причины аннулирования виз граждан РФ не уточняются).

Ранее Финляндия окончательно закрыла границы для российских путешественников. С нуля часов 30 сентября и на неопределенный срок ехать туда можно только "по очень важным делам". Так, отныне пересечь границу с Финляндией россиянам можно будет только для поездки на учебу, по работе, для встречи с близкими родственниками и в экстренных случаях - требующих безотлагательного личного присутствия - владельцам недвижимости.