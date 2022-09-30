Работодателей обязали вернуть повестку в военный комиссариат при невозможности вручить ее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работодатель обязан вернуть повестку в военный комиссариат в случае, если не может вручить ее работнику. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявили в Telegram-канале «Объясняем.рф».

В сообщении уточняется, что повестка в военный комиссариат может прийти в кадровый орган предприятия для последующего вручения в руки призывнику по частичной мобилизации. Отмечается, что в подобном случае сотруднику кадрового подразделения необходимо уведомить сотрудника, на имя которого пришла повестка, о том, что ему нужно явиться для получения повестки под подпись.

«В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть ее в военный комиссариат», - сказано в сообщении.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Позже Министерство обороны РФ уточнило категории граждан, не попадающие под данный вид мобилизации. В списке говорится о сотрудниках IT-сферы, а также телекоммуникаций и медиа.