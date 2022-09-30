Песков прокомментировал появление билбордов с Байденом в центре Донецка, фото: соцсети

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появление билборда с изображением президента США Джо Байдена в центре Донецка,отметил, что в Кремле приветствуют радостные настроения жителей территорий, где состоялись референдумы о присоединении к России.

"Мы безусловно приветствуем такие настроения… И вы знаете, что эти люди прошли очень долгий путь к этому моменту. И, конечно, то, что люди радуются - это радует вместе с ними", - заявил Песков.

Ранее в центре Донецка установили билборд с изображением президента США Джо Байдена и подписью "Спасибо деду за нашу победу". Также на плакате указаны данные о количестве проголосовавших граждан ДНР на референдуме о вхождении республики в состав РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.