Михаил Дегтярев: «Закон о гармонизации уравняет педагогов и тренеров в правах на социальные льготы»

Глава края подчеркнул, что в регионе 17 спортшкол уже имеют лицензию образовательных учреждений. Фото: правительство Хабаровского края

Реализация закона о гармонизации спорта и образования стала главным вопросом на повестке очередного заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства РФ в области физкультуры и спорта профильного Совета при Президенте России.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи. Куратором мероприятия являлся зампред правительства России Дмитрий Чернышенко. В свою очередь Михаил Дегтярев выступил в качестве руководителя рабочей группы.

Согласно документу Федерального закона №127 баланс отраслей спорта и образования будет осуществляться с помощью комплекса мер. Так, к статусу всех спортивных учреждений добавится определение «образовательное с единой системой контроля», благодаря чему все тренеры начнут официально считаться педагогическими работниками. Изменения должны официально вступить в силу до 1 сентября 2023 года.

Спортивные школы сохранят наименование «Спортивная школа», но, после необходимых процедур, обретут статус организаций дополнительного образования. Соответствующие лицензии учреждения получат также до 1 сентября следующего года.

Кроме того, ранее рабочая группа приняла еще ряд решений, способствующих гармонизации. Среди них особняком стоит решение по вопросу об оплате труда тренеров-преподавателей. Проработкой вопроса поручено заняться федеральным органам власти и субъектам Российской Федерации, которые должны учесть основные параметры системы стимулирования, которые успели сложиться для тренеров.

Губернатор заявил, что край уже приступил к выполнению намеченных задач.

- Сегодня в регионе функционирует 29 спортивных школ, в которых занимается около 22 тысяч ребят. Из них 17 уже лицензированы как образовательные учреждения. У остальных этот статус появится к обозначенному сроку. Закон о гармонизации позволит определить единые правила работы для спортивных школ и уравнять социальные льготы их педагогам и тренерам, независимо от их ведомственной принадлежности, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Инициативы потребуют дополнительных затрат, которые будут частично возмещены из федерального бюджета.