Премьер Эстонии призвала созвать саммит Евросоюза по новым санкциям против России

Премьер Эстонии Кая Каллас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Евросоюза должны собраться на саммит для обсуждения новых санкций в отношении России в связи с признанием ею независимости Херсонской и Запорожской областей, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Лидеры стран ЕС должны как можно скорее встретиться для принятия сильных санкций в качестве ответа на действия России», – сказала она журналистам.

Новые санкции должны обязательно включать лимит цен на российские нефть и газ, заявила эстонский премьер. По мнению политика признание Россией независимости Херсонской и Запорожской областей является «самой серьезной эскалацией конфликта» с начала спецоперации на Украине. Вместе с тем Каллас призвала страны ЕС нарастить материальную и военную поддержку Украины.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской области и Запорожской области независимыми территориями.