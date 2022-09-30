Премьер Эстонии призвала созвать саммит Евросоюза по новым санкциям против России

Премьер Эстонии Кая Каллас
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Страны Евросоюза должны собраться на саммит для обсуждения новых санкций в отношении России в связи с признанием ею независимости Херсонской и Запорожской областей, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Лидеры стран ЕС должны как можно скорее встретиться для принятия сильных санкций в качестве ответа на действия России», – сказала она журналистам.
Новые санкции должны обязательно включать лимит цен на российские нефть и газ, заявила эстонский премьер. По мнению политика признание Россией независимости Херсонской и Запорожской областей является «самой серьезной эскалацией конфликта» с начала спецоперации на Украине. Вместе с тем Каллас призвала страны ЕС нарастить материальную и военную поддержку Украины.
Как писал сайт KP.RU, накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской области и Запорожской области независимыми территориями.