Путепровод в Новобурейском Амурской области построят с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ

Строительство путепровода в Новобурейском начнется в конце 2022 года. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Путепровод над Транссибирской железнодорожной магистралью в поселке Новобурейский будет построен с использованием инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Комиссия Правительства России по региональному развитию 30 сентября одобрила финансирование важного для Амурской области объекта.

«Путепровод в Новобурейском будет сдан в 2024 году. До этого времени планируем начать строительство еще нескольких аналогичных объектов. На возведение путепроводов в Серышеве и Белогорске уже получены положительные заключения экспертизы, ждем заключений на объекты в Возжаевке и Завитинске», - рассказал губернатор региона Василий Орлов.

Глава области уточнил, что всего в Приамурье необходимо построить 11 путепроводов, 10 из них - над Транссибом. Путепровод в Новобурейском станет пилотным проектом, реализованным с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Дорога будет состоять из двух полос, ее длина составит 3,13 километра. Стоимость проекта оценивается в 2,87 млрд рублей, размер займа составит 1,7 млрд рублей. Строительство путепровода стартует в конце 2022 года.

Напомним, механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ применяется в России с 2021 года. Инструмент позволяет застройщикам получать финансирование на льготных условиях, а регионам – реализовывать масштабные строительные проекты.