Чувашия внесла значимый вклад в закладку фундамента продбезопасности России

По его словам, по некоторым продуктам Чувашия также является вывозящим регионом, чем вносит вклад в продовольственную безопасность страны. Глава отметил, что в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах республики скошено свыше 98% к плану уборки и собрано более 988 тысяч тонн зерна — это в 1,7 раза больше показателя 2022 года, что также способствует успешной реализации стратегии СЭР региона.

Олег Николаев отметил, в условиях сложной экономической ситуации на фоне санкционного давления и неблагоприятных погодных условий весной нынешнего года местные аграрии получили поддержку на федеральном и региональном уровнях, поэтому сельхозорганизации смогли слаженно провести весь комплекс сельхозработ в оптимальные сроки.

Также стало известно, что показатели урожайности этого года превосходят прошлогодние по всем группам культур: по зерновым и зернобобовым культурам — на 71,5%, техническим культурам — более чем на 41%, картофелю — свыше 42%, овощам открытого грунта — на 0,9%. Сообщается, что, в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности, по основным видам сельхозпродукции Чувашия полностью обеспечивает потребность населения. И, согласно оценкам первых восьми месяцев 2022 года, индекс производства сельхозпродукции в регионе составляет 105%.