Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 сентября 2022 10:54

Глава СПЧ России призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым

За мобилизацию ответственны не только военкоматы, подчеркнул Валерий Фадеев
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава СПЧ России призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым

Глава СПЧ России призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым

Фото: Александр КОЦ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев призвал губернаторов российских регионов срочно обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации всем необходимым.

"Я напомню, что ответственность за мобилизацию несут не только военкоматы, но и главы регионов или муниципалитетов. Соответственно, спрашивать за условия для призывников надо и с них... Призываю руководство всех субъектов РФ обеспечить бойцов всем необходимым…", - отмечается в заявлении Фадеева, опубликованном в Телеграм-канале Совета.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.