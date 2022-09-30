Глава СПЧ России призвал губернаторов обеспечить мобилизованных всем необходимым Фото: Александр КОЦ

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев призвал губернаторов российских регионов срочно обеспечить призванных в рамках частичной мобилизации всем необходимым.

"Я напомню, что ответственность за мобилизацию несут не только военкоматы, но и главы регионов или муниципалитетов. Соответственно, спрашивать за условия для призывников надо и с них... Призываю руководство всех субъектов РФ обеспечить бойцов всем необходимым…", - отмечается в заявлении Фадеева, опубликованном в Телеграм-канале Совета.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 сентября 2022 года можно прочитать здесь.