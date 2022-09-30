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Общество30 сентября 2022 10:55

Посольство Финляндии заявило о праве аннулировать на границе выданные россиянам туристические визы

Диппредставительство сообщило, что это возможно при отсутствии предпосылок для въезда в страну
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посольство Финляндии заявило о праве аннулировать на границе выданные россиянам туристические визы

Посольство Финляндии заявило о праве аннулировать на границе выданные россиянам туристические визы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В финском посольстве в Москве заявили, что Финляндия вправе аннулировать на своей границе выданные ею туристические визы российским гражданам при отсутствии предпосылок для въезда в страну.

«Финляндия вправе отменить на границе выданную ей визу при отсутствии предпосылок для въезда в страну. Отмена визы оформляется решением, которое можно обжаловать в суде», - заявили в пресс-службе диппредставительства, сообщение которого приводит ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе, 23 сентября, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что власти страны приняли решение о запрете въезда россиянам с туристическими целями, а также для транзита в другие страны Европейского союза.

Как писал сайт KP.RU, Финляндия приняла решение закрыть границу для российских туристов с 30 сентября. Согласно последним данным, примерно 100 человек не смогли пройти на территорию страны из России.