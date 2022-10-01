В России увеличатся оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств с 1 октября 2022

Оклады российских военных проиндексируют на 4%
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Индексация окладов российских военнослужащих и сотрудников силовых ведомств осуществится 1 октября 2022 года. Ее размер составит 4%. Постановление об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным еще в апреле.
В документе говорится, что при расчете размера выплаты сумма округляется до рубля в сторону увеличения.
Кстати, не стоит путать индексацию оклада с дополнительной надбавкой, которая также вводится с 1 октября. Последняя составит 5%.
Под индексацию попадают также военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых ведомств. С 1 октября 2022 года выплаты повысятся на те же 4%.
Как отмечают эксперты, с расчетом пенсионных выплат экс-силовикам все сложнее. Часть введенных на фоне высокой инфляции доплат отменятся, но это компенсируется ростом понижающего коэффициента. Поэтому в результате сумма пенсии может вырасти не ровно на 4%, а несколько иначе.
Подробнее об изменениях в выплатах тем или иным категориям граждан читайте в материале KP.RU.