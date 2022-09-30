Российские войска уничтожили цеха сборки ракет «Гром-2» и «Точка-У» в районе Днепропетровска

Российские войска уничтожили цеха сборки ракет «Гром-2» и «Точка-У» рядом с Днепром Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические войска России уничтожили в районе Днепра цеха по сборке оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У», сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод», – рассказал генерал-лейтенант на брифинге.

Кроме того, российские войска за прошедшие сутки уничтожили шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Днепропетровской области и Николаеве, а также два полевых пункта заправки техники 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республики. В Николаеве также был поражен взвод реактивных систем залпового огня производства США HIMARS.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS под Николаевом, два склада боеприпасов в ДНР и потопили украинский бронированный катер типа «Гюрза» в районе порта Очаков.